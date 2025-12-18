Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – Minute 20

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.+1). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Kietzmann (46. Jakobs), Braunert, Junge (46. Brösel), Hertel, Günther, Hamel (84. Ninschkewitz), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Pflug (46. Schmidt), Richter

Magdeburger SV Börde: König – Brussig, Blümel, Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Schuster (46. Müller), Gallert, Kreutzer, Lange, Liedtke, Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45