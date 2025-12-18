Für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:4 (3:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Elias Wolff für Stendal traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Vinzelberg den Ball ins Netz (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – Minute 13

Die NSG SSC/RW Weißenfels hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Henry Klose traf in der 19. Minute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Weißenfelsern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Lauck traf in der 45. Spielminute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Erik Roshchyn Cintra wurde für Henry Klose eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Till Vinzelberg für Mohamed Sawaneh und Janek Völzke für Danylo Koshyk den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Mohamed Sawaneh den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Sturm, Almutaleb, Heerdegen, Kuhles, Saedan, Klose (62. Roshchyn Cintra), Borkmann, Schulze, Buttlar

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Handge, Vinzelberg (69. Sawaneh), Loock, Meinelt, Ziekau, Lagemann, Lauck, Amiti, Völzke (82. Koshyk)

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25