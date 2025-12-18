Talk zur RB-Hinrunde: "Es ist wieder ein Team am Start"

Umbruch gelungen: RB Leipzig spielte eine starke Hinrunde in der Bundesliga. In unserem Videotalk wurden viele Themen rund um die "Roten Bullen" diskutiert.

Leipzig/DUR - Keine Frage, RB Leipzig hat den schwierigen Umbruch im Sommer erfolgreich gemeistert. Mit neuem Trainer, runderneuertem Kader und ohne internationales Geschäft mischt der Club in Bundesliga und DFB-Pokal erfolgreich mit.

Was steckt hinter dem Aufschwung am Cottaweg? Welche Rolle spielt dabei Ole Werner? Wer sind die Gewinner im Kader und wie geht es in der Rückrunde weiter? Darüber diskutieren die RB-Reporter Ulrich Kroemer und Martin Henkel mit Moderator Torsten Grundmann im Videotalk.

Video-Talk zu RB Leipzig hier anschauen

"Es ist wieder ein Team am Start", sagte Martin Henkel über die Kaderplanung bei RB und die erfolgreiche Hinrunde. Weniger Stars führen in Leipzig zu besserem Fußball. Die "Mär vom Bayern-Jäger" hält Ulli Kroemer aber für "Unsinn". Ein Meistertitel für RB sei absehbar nicht möglich.

Auch über Timo Werner wurde diskutiert. Geht der Ex-Nationalspieler im Winter? Und welcher Club würde zu ihm passen? Auch darüber gehen die Expertenmeinungen auseinander. Alle Fragen und Antworten gibt es im Video.