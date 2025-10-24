Fußball-Verbandsliga: Am Freitag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 3:5 (1:3) besiegt.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Alexander Kuras den Ball ins Netz.

SG Rot-Weiß Thalheim und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 29

Unentschieden. Die Emseloher schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Dominik Polívka schoss und traf in der 34. Minute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Thalheim legte nochmal vor. Queba Sonco traf in Minute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es der SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Luca Finn Prielipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Bitterfeld-Wolfener aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Zawada, May (81. Sambu Cabral), Prielipp, Ndour, Schinkel, Sonco, Seniura (67. Wróblewski), Bakkush, Schmökel

SV Eintracht Emseloh: Franke – Schmidt (77. Vrba), Aljindo, Mukhoid (59. Bozhok), Polívka, Molochko (46. Aljindo), Stamm, Senft (81. Schüt), Stache (83. Citaku), Shevtsov, Heimur

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168