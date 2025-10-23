Lok Leipzig ist amtierender Meister und droht dem HFC im direkten Duell schon wieder zu enteilen. Was die Stärke der Sachsen ausmacht.

Das macht Lok Leipzig so viel besser als der Hallesche FC - Topspiel hier live schauen!

Im Vorjahr hat Lok Leipzig beim HFC einen 1:0-Sieg und am Saisonende die Meisterschaft bejubelt

Halle/MZ. - Jochen Seitz hat schon vor 25 Jahren Träume zerstört. Im Mai 2000 bereitete der heutige Trainer von Lok Leipzig, damals 23 Jahre junger Fußballprofi der SpVgg Unterhaching, am letzten Bundesliga-Spieltag das 2:0 gegen Bayer Leverkusen vor. Ein Tor, das des Werksklubs Hoffnung auf die erste Meisterschaft endgültig beendete, der FC Bayern überholte ihn noch.