weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Regionalliga Nordost: HFC unter Druck vor Spiel gegen Lok Leipzig

LIVE:
Regionalliga-Topspiel im Stream: HFC vs. Lok Leipzig
Regionalliga-Topspiel im Stream: HFC vs. Lok Leipzig

MZ kennt die entscheidende Statistik Das macht Lok Leipzig so viel besser als der Hallesche FC - Topspiel hier live schauen!

Lok Leipzig ist amtierender Meister und droht dem HFC im direkten Duell schon wieder zu enteilen. Was die Stärke der Sachsen ausmacht.

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 24.10.2025, 18:09
Im Vorjahr hat Lok Leipzig beim HFC einen 1:0-Sieg und am Saisonende die Meisterschaft bejubelt
Im Vorjahr hat Lok Leipzig beim HFC einen 1:0-Sieg und am Saisonende die Meisterschaft bejubelt (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ. - Jochen Seitz hat schon vor 25 Jahren Träume zerstört. Im Mai 2000 bereitete der heutige Trainer von Lok Leipzig, damals 23 Jahre junger Fußballprofi der SpVgg Unterhaching, am letzten Bundesliga-Spieltag das 2:0 gegen Bayer Leverkusen vor. Ein Tor, das des Werksklubs Hoffnung auf die erste Meisterschaft endgültig beendete, der FC Bayern überholte ihn noch.