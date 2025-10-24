Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 130 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II führt mit 2:0 – 64. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Böhme, Vollmer (65. Foltis), R. Schmidt, Kläfker (60. Kodatis), Radomski (88. Bogumil), Blecker, Beddigs (85. Clemens), J. Schmidt, Peszt (80. Niehoff)

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (42. Dobrin), Schmidt, Finze, Brauer, Baer (60. Knop), Kümmel, Schmilorz, Hensel, Kober, Ebeling

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130