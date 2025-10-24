Eine bittere Schlappe erlitt der FC Hettstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den MSV Eisleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 210 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Nach elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Oliver Bendzko kam rein für Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Uhlig (83. T. Lettau), Hoffmann, Wienholz, J. P. Lettau, T. L. Krey, Kemnitz (61. Bendzko), M. Krey, Prokhorenko (46. Mussin), Svitiukha

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu (55. Seidemann), Müller (67. Roos), Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Eckstein, Dimespyra, Beese (55. Behncke), Teske, Blankenburg (67. Zeugner), Aßmann

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210