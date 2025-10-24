Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half der SG Rot-Weiß Thalheim am Freitag nicht, als sie sich vor 168 Fans mit 3:5 (1:3) gegen den SV Eintracht Emseloh verabschieden musste.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und der SV Eintracht Emseloh haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (11.). Das Spiel war bereits gut im Gange, als Philipp Stache für Emseloh traf und in Minute 12 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Alexander Kuras den Ball ins Netz.

SG Rot-Weiß Thalheim und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 29

Unentschieden. Die Emseloher konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Dominik Polívka versenkte den Ball in der 34. Minute, gefolgt von Serhii Molochko, Bohdan Bozhok und Jihad Tarek Aljindo (39., 60., 71.). Dann gelang es den Bitterfeld-Wolfenern, die Dominanz der Emseloher nochmal herauszufordern. Queba Sonco schoss und traf in Minute 85. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte die SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Eintracht Emseloh

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, May (81. Sambu Cabral), Prielipp, Schmökel, Kuras, Ndour, Bakkush, Zawada, Sonco, Seniura (67. Wróblewski)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Aljindo, Senft (81. Schüt), Shevtsov, Molochko (46. Aljindo), Polívka, Stache (83. Citaku), Schmidt (77. Vrba), Stamm, Heimur, Mukhoid (59. Bozhok)

Tore: 0:1 Philipp Stache (12.), 1:1 Max Alexander Kuras (29.), 1:2 Dominik Polívka (34.), 1:3 Serhii Molochko (39.), 1:4 Bohdan Bozhok (60.), 1:5 Jihad Tarek Aljindo (71.), 2:5 Queba Sonco (85.), 3:5 Luca Finn Prielipp (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 168