Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 130 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (52.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 vorne – 64. Minute

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Philipp Finze, den Ball ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – R. Schmidt, Müller, Radomski (88. Bogumil), Peszt (80. Niehoff), Böhme, Vollmer (65. Foltis), Blecker, Beddigs (85. Clemens), J. Schmidt, Kläfker (60. Kodatis)

1. FSV Nienburg: Held – Kober, Brauer, Kümmel, Dauch (42. Dobrin), Schmidt, Baer (60. Knop), Hensel, Ebeling, Schmilorz, Finze

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130