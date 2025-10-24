Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 99 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 99 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Bitterfeld-Wolfen noch einmal treffen: In der zweiten Minute wurde das zweite Tor durch Jonah Mißner erzielt.

Minute 45+2: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt mit 2:0 vorne

In der 64. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur zwei Spielminuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Mißner (63. Strobel), Kirchhoff, Nelles, Schneidewind, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Chebbah (89. Mewes), L. Csehil, Zagiev (74. Cil), Pabstmann, Erler

FC Stahl Aken: Krenzler – Teichmann, Dreßler, Hellmer, Mazurkevych, Kutscher, Abdul Awali (87. Schulz), Knauth, Zakhel, Saalmann, Mrachacz

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99