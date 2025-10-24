Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der FC Hettstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Match zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

FC Hettstedt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 38

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (75.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – T. L. Krey, Wienholz, J. P. Lettau, Svitiukha, Hoffmann, Uhlig (83. T. Lettau), Kosko, Prokhorenko (46. Mussin), Kemnitz (61. Bendzko), M. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Eckstein, Blankenburg (67. Zeugner), Müller (67. Roos), Aßmann, Shtyrbu (55. Seidemann), Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Dimespyra, Teske

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210