Der SC Bernburg erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 75 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Bernburg/MTU. Im Spiel zwischen Bernburg und Emseloh am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Bernburg.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß für Emseloh traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Emseloher konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Till Raeck der Torschütze (50.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Eintracht Emseloh – Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Carlos Krüger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (79.). Damit war der Sieg der Bernburger entschieden. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Staat (80. Weigel), Krüger, Raeck (85. Gohl), Heitzmann, Fahland (90. Binkau), Schauer, Strobach (46. Becker), F. Lange, Hilmer (82. Heute), L. Lange

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Molochko (70. Senft), Bozhok (78. Citaku), Vrba (58. Petrai), Polívka, Schüt (83. Mukhoid), Stamm (66. Heimur), Shevtsov, Aljindo, Aljindo, Cibulka

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75