In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der SV Seegrehna am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Kochstedt und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch wurden die Fans des SV Seegrehna am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Robin Brandenburg durch die Finger. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marc-Lucas Buschmann für Kochstedt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Davey-Jerome Richter erzielt.

SV Seegrehna hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 auszubauen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Stark, Gäbelt, J. Ruprecht, Geißler, Jäckel, Kruse (46. Weise), Trenkel, Krüger, Böhme (61. F. Ruprecht), Schüler

TuS Kochstedt: Jeßner – Ihbe, Richter (76. Karbath), Böhme, Krüger, Resetaritz, Buschmann (68. Denell), Zabel, Hensen (76. Krieg), Strokosch (56. Streuber), Landgraf (56. Hein)

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117