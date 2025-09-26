Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SC Bernburg vor 75 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Bernburg/MTU. Bernburg – Emseloh: Nachdem der SC Bernburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Jihad Tarek Aljindo (SV Eintracht Emseloh) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor konnten die Bernburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Till Raeck den Ball ins Netz.

SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Carlos Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (79.). Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Heitzmann, Fahland (90. Binkau), F. Lange, Raeck (85. Gohl), Staat (80. Weigel), L. Lange, Strobach (46. Becker), Schauer, Krüger, Hilmer (82. Heute)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bozhok (78. Citaku), Aljindo, Aljindo, Polívka, Shevtsov, Vrba (58. Petrai), Schüt (83. Mukhoid), Cibulka, Molochko (70. Senft), Stamm (66. Heimur)

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75