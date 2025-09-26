Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg heimste der TuS Schwarz-Weiß Bismark am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (1:2). In einer schlagartigen Wende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem deutlichen Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jamie Noel Kuster das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Magdeburger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Mohamed Traore der Torschütze.

Minute 25: TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 0:2 im Rückstand

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bismarker Elf erzielen (90.+4). Die Bismarker haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Schmidt, Nikolai, Schulze, Seeger, Kalbe, Haberkorn, Pietsch, Hildebrandt, Jubert (32. Storbeck), Buchholz

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Kuster, Wilke, Bode, Alabdullah, Khalaf, Traore, Bajaha, Solomon, Franke, Younesi (60. Bostani)

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51