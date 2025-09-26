Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (60. Ranft), Wittmann, Lindenhahn, Öder, Balbach, A. Kleinert, Troitzsch, M. Kleinert, Richter (46. Dinter)

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Diawara (36. Passou Bitalounani), Kallenbach, Winter (76. Dannenberg), Ishchenko (87. Abou), Finze, Paquo, Becker, Marschall (65. Fritsch)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30