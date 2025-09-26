Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein fuhr der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe geboten. Die Uchtspringer waren den Gästen aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu verschaffen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Bosse, Rostomyan (71. Kölsch), Klukas (90. Lübke), Staykovski, Schadow, Stoppa, Pagels (59. Wolter), Brinkmann (83. Wiemann), S. Ziesmann, Adam

Möringer Sportverein: Bauer – Täger, Hutsu, Müller, Köppe, Schönburg, Wendt, Huch (86. Bade), Kumpe (65. Prüfer), Bünnig (80. Eggert), Schilling

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217