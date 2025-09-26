In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der SV Seegrehna am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Kochstedt und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Wittenberg/MTU. Die 117 Zuschauer in Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Seegrehna ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Marc-Lucas Buschmann für Kochstedt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Davey-Jerome Richter erzielt.

Minute 30: SV Seegrehna liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ralf Steffens im gegnerischen Tor. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

29 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 6:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Stark, Trenkel, J. Ruprecht, Geißler, Jäckel, Kruse (46. Weise), Krüger, Schüler, Böhme (61. F. Ruprecht), Gäbelt

TuS Kochstedt: Jeßner – Ihbe, Zabel, Richter (76. Karbath), Resetaritz, Buschmann (68. Denell), Krüger, Hensen (76. Krieg), Landgraf (56. Hein), Strokosch (56. Streuber), Böhme

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117