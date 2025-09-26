Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Möringer Sportverein fuhr der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Uchtspringer gewannen knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Möringer.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Michael Adam mit einem Strafstoß für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe führt mit 2:0 – 50. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu verschaffen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Adam, Bosse, Stoppa, Rostomyan (71. Kölsch), S. Ziesmann, Klukas (90. Lübke), Schadow, Brinkmann (83. Wiemann), Pagels (59. Wolter), Staykovski

Möringer Sportverein: Bauer – Kumpe (65. Prüfer), Bünnig (80. Eggert), Müller, Hutsu, Schönburg, Wendt, Täger, Schilling, Köppe, Huch (86. Bade)

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217