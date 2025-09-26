Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Die Köther legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, A. Kleinert, Troitzsch, Öder, Dragon (60. Ranft), Balbach, Lindenhahn, Richter (46. Dinter), M. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko (87. Abou), Marschall (65. Fritsch), Paquo, Winter (76. Dannenberg), Becker, Räber Cruz, Finze, Kallenbach, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Diawara (36. Passou Bitalounani)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30