Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Nach haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg am Freitag 3:2 (1:2) getrennt. In einer überraschenden Wende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem deutlichen Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jamie Noel Kuster für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Mohamed Traore der Torschütze.

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 22 Minuten legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bismarker Mannschaft erzielen (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Jubert (32. Storbeck), Haberkorn, Seeger, Nikolai, Kalbe, Buchholz, Hildebrandt, Pietsch, Schmidt, Schulze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Solomon, Alabdullah, Traore, Younesi (60. Bostani), Franke, Wilke, Khalaf, Bajaha, Kuster

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51