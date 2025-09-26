Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der SV Seegrehna an diesem Wochenende Sportstätte Gebrüder Grabsch in Wittenberg. Der TuS Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Wittenberg/MTU. Die 117 Beobachter in Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Seegrehna ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Schon kurz nach Spielstart schoss Marc-Lucas Buschmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Dessauer legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Davey-Jerome Richter der Torschütze.

SV Seegrehna liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Willi Veith Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 zu erweitern (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Gäbelt, Trenkel, Böhme (61. F. Ruprecht), Krüger, Schüler, Geißler, Kruse (46. Weise), Stark, J. Ruprecht, Jäckel

TuS Kochstedt: Jeßner – Landgraf (56. Hein), Hensen (76. Krieg), Strokosch (56. Streuber), Zabel, Richter (76. Karbath), Krüger, Ihbe, Böhme, Buschmann (68. Denell), Resetaritz

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117