Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer besiegten das Team aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe führt in Minute 50 mit 2:0

Nach wenigen Momenten gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu bescheren (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Rostomyan (71. Kölsch), Brinkmann (83. Wiemann), Adam, Stoppa, Staykovski, Bosse, Schadow, Klukas (90. Lübke), S. Ziesmann, Pagels (59. Wolter)

Möringer Sportverein: Bauer – Wendt, Täger, Kumpe (65. Prüfer), Hutsu, Huch (86. Bade), Müller, Köppe, Schönburg, Bünnig (80. Eggert), Schilling

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217