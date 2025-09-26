Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SC Bernburg vor 75 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Bernburg/MTU. Im Spiel zwischen Bernburg und Emseloh am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Bernburg.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß für Emseloh traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Bernburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Till Raeck den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Eintracht Emseloh – 50. Minute

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Carlos Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (79.). Damit war der Triumph der Bernburger entschieden. Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Heitzmann, Hilmer (82. Heute), Fahland (90. Binkau), Krüger, Staat (80. Weigel), F. Lange, L. Lange, Strobach (46. Becker), Raeck (85. Gohl)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Schüt (83. Mukhoid), Cibulka, Stamm (66. Heimur), Vrba (58. Petrai), Shevtsov, Polívka, Molochko (70. Senft), Bozhok (78. Citaku), Aljindo

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75