Bernburg/MTU. Im Spiel zwischen Bernburg und Emseloh am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Till Raeck erzielt.

SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Carlos Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (79.). Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Heitzmann, Fahland (90. Binkau), Strobach (46. Becker), Krüger, Schauer, L. Lange, Raeck (85. Gohl), Hilmer (82. Heute), F. Lange, Staat (80. Weigel)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Aljindo, Bozhok (78. Citaku), Vrba (58. Petrai), Schüt (83. Mukhoid), Stamm (66. Heimur), Molochko (70. Senft), Shevtsov, Cibulka, Aljindo

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75