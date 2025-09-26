Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen den FC Eintracht Köthen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Kallenbach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (74.). Damit war der Sieg der Köther gesichert. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (60. Ranft), M. Kleinert, Öder, A. Kleinert, Wittmann, Richter (46. Dinter), Lindenhahn, Balbach, Troitzsch

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz, Finze, Marschall (65. Fritsch), Winter (76. Dannenberg), Diawara (36. Passou Bitalounani), Kallenbach, Paquo, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Ishchenko (87. Abou), Becker

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30