Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg fuhr der TuS Schwarz-Weiß Bismark am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (1:2). Im Spiel zwischen Bismark und Magdeburg am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (1:2)-Erfolg für das Team aus Bismark. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive vier Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohamed Traore den Ball ins Netz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 22 Minuten legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Hildebrandt den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bismark sicherte (90.+4). Die Bismarker haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Hildebrandt, Seeger, Schulze, Nikolai, Kalbe, Buchholz, Schmidt, Jubert (32. Storbeck), Pietsch, Haberkorn

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Alabdullah, Bajaha, Wilke, Bode, Kuster, Solomon, Traore, Khalaf, Younesi (60. Bostani), Franke

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51