Eine herbe Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Die Köther legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

Minute 17: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 verließen die Köther den Platz als Sieger. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Lindenhahn, Balbach, Troitzsch, M. Kleinert, Öder, Dragon (60. Ranft), Wittmann, A. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Ishchenko (87. Abou), Winter (76. Dannenberg), Finze, Marschall (65. Fritsch), Paquo, Diawara (36. Passou Bitalounani), Räber Cruz, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Becker

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30