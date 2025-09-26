Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen die SG Handwerk Magdeburg fuhr der TuS Schwarz-Weiß Bismark am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I ein.

Bismark/MTU. Nach haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg am Freitag 3:2 (1:2) getrennt. In einer überraschenden Wende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem klaren Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jamie Noel Kuster das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohamed Traore den Ball ins Netz.

Minute 25: TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 0:2 im Rückstand

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Moritz Hildebrandt (Bismark) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bismarker Elf erzielen (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Buchholz, Kalbe, Nikolai, Schulze, Hildebrandt, Seeger, Jubert (32. Storbeck), Haberkorn, Schmidt

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Kuster, Wilke, Khalaf, Solomon, Bode, Traore, Younesi (60. Bostani), Alabdullah, Bajaha, Franke

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51