Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2). Bismark – Magdeburg: Nachdem der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (1:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Mohamed Traore erzielt.

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 22 Minuten legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Hildebrandt den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Bismark sicherte (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Buchholz, Kalbe, Jubert (32. Storbeck), Haberkorn, Schulze, Schmidt, Nikolai, Hildebrandt, Pietsch

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bajaha, Kuster, Traore, Alabdullah, Wilke, Khalaf, Franke, Bode, Solomon, Younesi (60. Bostani)

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51