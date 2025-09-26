Der SC Bernburg erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 75 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Bernburg/MTU. Im Spiel zwischen Bernburg und Emseloh am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Jihad Tarek Aljindo (SV Eintracht Emseloh) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Emseloher konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Till Raeck der Torschütze (50.).

1:1 für SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 50. Minute

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

34 Minuten nach der Pause konnte Carlos Krüger (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (82. Heute), Strobach (46. Becker), Krüger, Raeck (85. Gohl), L. Lange, Staat (80. Weigel), Fahland (90. Binkau), Schauer, Heitzmann, F. Lange

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Vrba (58. Petrai), Bozhok (78. Citaku), Aljindo, Molochko (70. Senft), Polívka, Stamm (66. Heimur), Aljindo, Shevtsov, Schüt (83. Mukhoid), Cibulka

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75