Der SV Medizin Uchtspringe errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen die Gäste aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Michael Adam mit einem Strafstoß für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Uchtspringer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe liegt in Minute 50 2:0 vorn

Bereits drei Spielminuten später konnte Patrick Huch (Möringer) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Möringer erzielen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Pagels (59. Wolter), Adam, Klukas (90. Lübke), Bosse, Brinkmann (83. Wiemann), S. Ziesmann, Stoppa, Schadow, Staykovski, Rostomyan (71. Kölsch)

Möringer Sportverein: Bauer – Täger, Schilling, Müller, Hutsu, Kumpe (65. Prüfer), Huch (86. Bade), Köppe, Bünnig (80. Eggert), Wendt, Schönburg

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217