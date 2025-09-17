Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SC Bernburg vor 77 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau freuen.

Bernburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Dienstag den 77 Besuchern der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 geboten. Die Bernburger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Zorbau durch.

Carlos Krüger (SC Bernburg) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (80.). Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Binkau, Heitzmann, Hilmer (74. L. Lange), Raeck, Strobach, Krüger, Fahland (55. Bichtemann), Schmidt (83. Weigel), F. Lange

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, De Pinho Gomes, Neuhaus (60. Sothen), Hatim (74. Jose Malu), Engl, Neuhaus, Strauchmann, Gomes Da Silva (60. Maier), Beer (46. Souvatzoglou), Stelmak (60. Omerovic)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77