Der VfL Halle 96 I (U19) erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 52 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

VfL Halle 96 I (U19) gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen 1. FC Lok Stendal

Halle/MTU. Die 52 Besucher haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Stendal mit 2:0 (2:0) souverän.

Joshua Noel Ugoh (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

VfL Halle 96 I (U19) mit 2:0 vorne – 31. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Karl-Luis Bärwald, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (31.). Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal

VfL Halle 96 I (U19): – Unthan, Onyedeke, Heute (86. Zabel), Meyer, Bärwald, Ugoh (59. Khalid), Danyi, Lorenz (67. Witter), Prokein (73. Anteneh), Rayko

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Lauck, Meinelt, Wolff, Völzke (80. Koshyk), Stoll, Braunschweig, Vinzelberg (84. Amiti), Dimonenko (59. Loock), Bordizhenko (67. Paschke)

Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52