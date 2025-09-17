Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat die SV Union Heyrothsberge auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Groß Santersleben I unterlag das Team von Marcel Gieseler mit 1:5 (1:2).

Biederitz/MTU. Auf dem Sportplatz Heyrothsberge wurden die Fans der SV Union Heyrothsberge am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Leven Leopold durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Christian Madaus (SV Groß Santersleben I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (35.).

SV Union Heyrothsberge und SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 35

Habibou Wilfried Otto traf für Groß Santersleben in Minute 38, Adnan Al Houri in Minute 53 und Yohanes Tafere in Minute 77. Spielstand 4:1 für den SV Groß Santersleben I.

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Marks, Gropius, Fritz, Marth (80. Biegelmeier), Wöhler (63. Hanke), Schlüter, Kloska, Schulze (80. Sensenschmidt), Möser

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Delleh, Tafere, Alicke (66. Habibi), Al Houri (84. Talbierski), Qorbani, Abou Laban (46. Eftindjioski), Adjioski, Madaus, Otto

Tore: 0:1 Christian Madaus (25.), 1:1 Tom Marks (35.), 1:2 Habibou Wilfried Otto (38.), 1:3 Adnan Al Houri (53.), 1:4 Yohanes Tafere (77.), 1:5 Yohanes Tafere (90.+1); Zuschauer: 51