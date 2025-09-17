weather wolkig
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TSV Niederndodeleben heimste der Eilslebener SV am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

17.09.2025, 02:50

Eilsleben/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Eilslebener SV und TSV Niederndodeleben. 136 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Eilsleben
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (76. Weber), Sacher (87. Duckstein), Haus, Köhler (46. Ruprecht), Falk, Pruhs, Bockwoldt (66. Wittek), Willms, Badeleben (46. Matthies), Reber
TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Bergmann (57. Dreiling), Husnik (73. Bittner), Jebsen, Nötzold, Ahlemann, Frank, Müller (73. Mai), Biermanski (73. Husnik), Lüddeckens (57. Gottschalk)
Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136