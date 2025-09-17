Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 52 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

VfL Halle 96 I (U19) siegt zu Hause mit 2:0 gegen 1. FC Lok Stendal

Halle/MTU. Die 52 Besucher haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Stendal mit 2:0 (2:0) souverän.

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Joshua Noel Ugoh für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

VfL Halle 96 I (U19) baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 31

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Karl-Luis Bärwald den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (31.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal

VfL Halle 96 I (U19): – Unthan, Prokein (73. Anteneh), Lorenz (67. Witter), Onyedeke, Meyer, Danyi, Heute (86. Zabel), Rayko, Ugoh (59. Khalid), Bärwald

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Braunschweig, Lauck, Stoll, Dimonenko (59. Loock), Völzke (80. Koshyk), Wolff, Ziekau, Vinzelberg (84. Amiti), Bordizhenko (67. Paschke)

Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52