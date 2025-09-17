Der BSV 79 Magdeburg unter Leitung von Trainer Andreas Heyse feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Magdeburg/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Yakhya Yakhyaev für Magdeburg traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Patrick Ellrich der Torschütze.

BSV 79 Magdeburg liegt in Minute 45+2 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Glage den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Gröschner, Krüger, Hartley (46. Klinzmann), Nsangou, Ellrich (80. Heyse), Horn, Ngou, Spiering (46. Glage), Yakhyaev (64. Kokert), Wolde (75. Kasper)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Boese (46. Hamel), Hertel (87. Baartz), Zöbisch (46. Pflug), Ninschkewitz, Ostwald, Günther, Richter (57. Stüber), Schäfer, Kietzmann

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35