Der Eilslebener SV sicherte sich am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Niederndodeleben.

Eilsleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Eilslebener SV und TSV Niederndodeleben mit einem torarmen 1:0 (0:0). 136 Zuschauer waren auf der Sportanlage- Platz 1 live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (76. Weber), Haus, Falk, Bockwoldt (66. Wittek), Willms, Köhler (46. Ruprecht), Pruhs, Reber, Badeleben (46. Matthies), Sacher (87. Duckstein)

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (73. Mai), Schott, Biermanski (73. Husnik), Jebsen, Lüddeckens (57. Gottschalk), Frank, Nötzold, Bergmann (57. Dreiling), Ahlemann, Husnik (73. Bittner)

Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136