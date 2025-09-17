Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser I vor 72 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem überragenden 8:0 (4:0) durch.

Möser/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Rivalen aus Magdeburg souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Willi Küllmey für Möser traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Küllmey den Ball ins Netz (11.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Strübing im gegnerischen Tor. Küllmey traf in Minute 32, Robin Kloska in Minute 41, Küllmey in Minute 51, Kevin Kloska in Minute 65 und Paul Swen Henning in Minute 89. Spielstand 7:0 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Finn Eickhoff den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Magdeburger SV Börde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (64. Henning), K. Kloska (67. Eickhoff), R. Kloska, Küllmey (56. Rölke), Rick (56. Fähse), Jentzsch, Sachs, Karbe, Pilz, Thiele (59. Nord)

Magdeburger SV Börde: König – Fritsch, Boeke (46. Beyer), Rebone, Gallert (46. Naumann), Rhode, Blümel, Kreutzer, Rebone (46. Brussig), Wesemeier, Johne (62. Köhler)

Tore: 1:0 Willi Küllmey (8.), 2:0 Willi Küllmey (11.), 3:0 Willi Küllmey (32.), 4:0 Robin Kloska (41.), 5:0 Willi Küllmey (51.), 6:0 Kevin Kloska (65.), 7:0 Paul Swen Henning (89.), 8:0 Finn Eickhoff (90.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Lennox Lenz; Zuschauer: 72