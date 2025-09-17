Eine herbe Schlappe erlitt die SV Union Heyrothsberge an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Groß Santersleben I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Christian Madaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (35.).

SV Union Heyrothsberge und SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 35

Habibou Wilfried Otto traf für Groß Santersleben in Minute 38, Adnan Al Houri in Minute 53 und Yohanes Tafere in Minute 77. Spielstand 4:1 für den SV Groß Santersleben I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SV Groß Santersleben I noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Tafere (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Schlüter, Peukert, Möser, Wöhler (63. Hanke), Marth (80. Biegelmeier), Gropius, Schulze (80. Sensenschmidt), Marks, Kloska

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Abou Laban (46. Eftindjioski), Madaus, Qorbani, Otto, Alicke (66. Habibi), Delleh, Al Houri (84. Talbierski), Adjioski, Tafere, Madaus

Tore: 0:1 Christian Madaus (25.), 1:1 Tom Marks (35.), 1:2 Habibou Wilfried Otto (38.), 1:3 Adnan Al Houri (53.), 1:4 Yohanes Tafere (77.), 1:5 Yohanes Tafere (90.+1); Zuschauer: 51