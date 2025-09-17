Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser I vor 72 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem überlegenen 8:0 (4:0) durch.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Küllmey den Ball ins Netz (11.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Küllmey traf in Minute 32, Robin Kloska in Minute 41, Küllmey in Minute 51, Kevin Kloska in Minute 65 und Paul Swen Henning in Minute 89. Spielstand 7:0 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Magdeburger SV Börde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (59. Nord), Jentzsch, Rick (56. Fähse), Rieche (64. Henning), Pilz, Küllmey (56. Rölke), Sachs, R. Kloska, K. Kloska (67. Eickhoff), Karbe

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, Wesemeier, Rebone, Fritsch, Rebone (46. Brussig), Gallert (46. Naumann), Johne (62. Köhler), Kreutzer, Blümel, Boeke (46. Beyer)

Tore: 1:0 Willi Küllmey (8.), 2:0 Willi Küllmey (11.), 3:0 Willi Küllmey (32.), 4:0 Robin Kloska (41.), 5:0 Willi Küllmey (51.), 6:0 Kevin Kloska (65.), 7:0 Paul Swen Henning (89.), 8:0 Finn Eickhoff (90.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Lennox Lenz; Zuschauer: 72