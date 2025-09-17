Der VfL Halle 96 I (U19) errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 52 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Joshua Noel Ugoh (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

VfL Halle 96 I (U19) führt in Minute 31 mit 2:0

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Karl-Luis Bärwald den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (31.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – 1. FC Lok Stendal

VfL Halle 96 I (U19): – Heute (86. Zabel), Unthan, Onyedeke, Prokein (73. Anteneh), Lorenz (67. Witter), Bärwald, Danyi, Ugoh (59. Khalid), Rayko, Meyer

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Dimonenko (59. Loock), Meinelt, Lauck, Völzke (80. Koshyk), Ziekau, Bordizhenko (67. Paschke), Stoll, Braunschweig, Wolff, Vinzelberg (84. Amiti)

Tore: 1:0 Joshua Noel Ugoh (29.), 2:0 Karl-Luis Bärwald (31.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Wanja Pook; Zuschauer: 52