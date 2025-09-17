Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Andreas Heyse und sein Team BSV 79 Magdeburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Büchnerstraße eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Magdeburger gewannen deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Kleinmühlingen/Zens.

Yakhya Yakhyaev (BSV 79 Magdeburg) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Patrick Ellrich den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg in Minute 45+2 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Heyse im gegnerischen Tor. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Glage (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ellrich (80. Heyse), Ngou, Spiering (46. Glage), Krüger, Horn, Gröschner, Nsangou, Yakhyaev (64. Kokert), Wolde (75. Kasper), Hartley (46. Klinzmann)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese (46. Hamel), Ostwald, Schäfer, Hertel (87. Baartz), Richter (57. Stüber), Ninschkewitz, Stüber, Günther, Zöbisch (46. Pflug), Kietzmann

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35