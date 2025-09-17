Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Eilslebener SV ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TSV Niederndodeleben.

Eilslebener SV sichert sich knappen Sieg gegen TSV Niederndodeleben mit 1:0

Eilsleben/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Eilslebener SV und TSV Niederndodeleben. 136 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Bockwoldt (66. Wittek), Sacher (87. Duckstein), Köhler (46. Ruprecht), Jakobs (76. Weber), Badeleben (46. Matthies), Reber, Willms, Haus, Falk, Pruhs

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Lüddeckens (57. Gottschalk), Müller (73. Mai), Frank, Jebsen, Biermanski (73. Husnik), Husnik (73. Bittner), Ahlemann, Schott, Bergmann (57. Dreiling)

Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136