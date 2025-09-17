Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat die SV Union Heyrothsberge auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Groß Santersleben I unterlag das Team von Marcel Gieseler mit 1:5 (1:2).

Biederitz/MTU. Die 51 Zuschauer auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Union Heyrothsberge ein ernüchterndes 1:5 (1:2) einstecken musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Christian Madaus das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (35.).

SV Union Heyrothsberge und SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 35

Habibou Wilfried Otto traf für Groß Santersleben in Minute 38, Adnan Al Houri in Minute 53 und Yohanes Tafere in Minute 77. Spielstand 4:1 für den SV Groß Santersleben I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth (80. Biegelmeier), Gropius, Wöhler (63. Hanke), Fritz, Schulze (80. Sensenschmidt), Kloska, Möser, Schlüter, Marks, Peukert

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Madaus, Otto, Abou Laban (46. Eftindjioski), Adjioski, Al Houri (84. Talbierski), Delleh, Alicke (66. Habibi), Qorbani, Madaus

Tore: 0:1 Christian Madaus (25.), 1:1 Tom Marks (35.), 1:2 Habibou Wilfried Otto (38.), 1:3 Adnan Al Houri (53.), 1:4 Yohanes Tafere (77.), 1:5 Yohanes Tafere (90.+1); Zuschauer: 51