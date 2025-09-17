Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat die SV Union Heyrothsberge auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Groß Santersleben I unterlag das Team von Marcel Gieseler mit 1:5 (1:2).

Biederitz/MTU. Auf dem Sportplatz Heyrothsberge wurden die Fans der SV Union Heyrothsberge am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Leven Leopold durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Christian Madaus (SV Groß Santersleben I) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (35.).

Minute 35 SV Union Heyrothsberge gleichauf mit SV Groß Santersleben I – 1:1

Habibou Wilfried Otto traf für Groß Santersleben in Minute 38, Adnan Al Houri in Minute 53 und Yohanes Tafere in Minute 77. Spielstand 4:1 für den SV Groß Santersleben I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Am Ende des Duells sollte es dem SV Groß Santersleben I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tafere den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Groß Santersleben I

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth (80. Biegelmeier), Peukert, Schlüter, Kloska, Fritz, Gropius, Marks, Möser, Schulze (80. Sensenschmidt), Wöhler (63. Hanke)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Abou Laban (46. Eftindjioski), Madaus, Alicke (66. Habibi), Otto, Madaus, Tafere, Qorbani, Adjioski, Al Houri (84. Talbierski), Delleh

Tore: 0:1 Christian Madaus (25.), 1:1 Tom Marks (35.), 1:2 Habibou Wilfried Otto (38.), 1:3 Adnan Al Houri (53.), 1:4 Yohanes Tafere (77.), 1:5 Yohanes Tafere (90.+1); Zuschauer: 51