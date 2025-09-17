Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Eilslebener SV ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TSV Niederndodeleben.

Eilsleben/MTU. Auf der Sportanlage- Platz 1 haben 136 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Eilslebener SV und dem TSV Niederndodeleben verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Niklas Ruprecht den Gastgeber in Führung (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Niederndodeleben

Eilslebener SV: Bergeest – Willms, Haus, Jakobs (76. Weber), Sacher (87. Duckstein), Falk, Bockwoldt (66. Wittek), Reber, Badeleben (46. Matthies), Köhler (46. Ruprecht), Pruhs

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Müller (73. Mai), Jebsen, Biermanski (73. Husnik), Nötzold, Ahlemann, Lüddeckens (57. Gottschalk), Schott, Husnik (73. Bittner), Bergmann (57. Dreiling)

Tore: 1:0 Niklas Ruprecht (47.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 136