Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 8:0 (4:0) fegte das Team der TSG Grün-Weiß Möser I den Magdeburger SV Börde am Samstag vom Platz.

Möser/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg überlegene acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Küllmey (11.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Küllmey traf in Minute 32, Robin Kloska in Minute 41, Küllmey in Minute 51, Kevin Kloska in Minute 65 und Paul Swen Henning in Minute 89. Spielstand 7:0 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Bereits eine Minute darauf konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 8:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Magdeburger SV Börde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Rieche (64. Henning), Küllmey (56. Rölke), Thiele (59. Nord), Sachs, K. Kloska (67. Eickhoff), Rick (56. Fähse), Pilz, Karbe, R. Kloska

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, Fritsch, Johne (62. Köhler), Boeke (46. Beyer), Kreutzer, Rebone (46. Brussig), Rebone, Wesemeier, Blümel, Gallert (46. Naumann)

Tore: 1:0 Willi Küllmey (8.), 2:0 Willi Küllmey (11.), 3:0 Willi Küllmey (32.), 4:0 Robin Kloska (41.), 5:0 Willi Küllmey (51.), 6:0 Kevin Kloska (65.), 7:0 Paul Swen Henning (89.), 8:0 Finn Eickhoff (90.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Robin Groebke, Lennox Lenz; Zuschauer: 72