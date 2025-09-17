Dem SC Bernburg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 77 Zuschauer waren live dabei.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger besiegten das Team aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Carlos Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Bernburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (13.).

SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 13

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

35 Minuten nach der Pause konnte Krüger (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 verließen die Bernburger den Platz als Sieger. Die Bernburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer (74. L. Lange), Krüger, Schmidt (83. Weigel), Strobach, Fahland (55. Bichtemann), Binkau, Raeck, F. Lange, Heitzmann, Schauer

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes, Hatim (74. Jose Malu), Neuhaus (60. Sothen), Engl, Neuhaus, Seidel, Beer (46. Souvatzoglou), Gomes Da Silva (60. Maier)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77